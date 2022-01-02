تونس: الدين العام سيصل إلى 39.7 مليار دولار بنهاية 2022

وكالات – ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم السبت أن دين تونس العام سيصل إلى نحو 114.14 مليار دينار أي 39.77 مليار دولار بحلول نهاية 2022 وهو ما يمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لتقرير عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2022.

وفي وقت سابق، أعلنت تونس ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار ما يعادل 20 مليار دولار لعام 2022 بزيادة 2.3% عن ميزانية عام 2021.

وتوقعت تونس عجزا يبلغ 9.3 مليار دينار أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تتوقع تونس أن تحتاج تمويلا خارجيا بنحو 4 مليارات دولار في 2022.