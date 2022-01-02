مال وأعمال

تونس: الدين العام سيصل إلى 39.7 مليار دولار بنهاية 2022

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وكالات – ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم السبت أن دين تونس العام سيصل إلى نحو 114.14 مليار دينار أي 39.77 مليار دولار بحلول نهاية 2022 وهو ما يمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لتقرير عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2022.

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وفي وقت سابق، أعلنت تونس ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار ما يعادل 20 مليار دولار لعام 2022 بزيادة 2.3% عن ميزانية عام 2021.

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وتوقعت تونس عجزا يبلغ 9.3 مليار دينار أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تتوقع تونس أن تحتاج تمويلا خارجيا بنحو 4 مليارات دولار في 2022.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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