مال وأعمال

طرح كراسات شروط 57 مدرسة بنظام الشراكة فبراير المقبل

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إسلام سالم _ كشف المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عن أن الوحدة بصدد طرح المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030 والتي تتضمن 57 مدرسة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تأهيلهم بالكامل على أن يتم طرح كراسة الشروط لتلقي الطلبات خلال شهر فبراير المقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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