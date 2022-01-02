عاطر حنورة: لا مانع من تحالف الصندوق السيادي مع القطاع الخاص…

إسلام سالم _ قال المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن تحويل الوحدة المركزية لقطاع متكامل، جعل منها قطاعًا داخل الهيكل الإداري للدولة، ما سيسمح بزيادة عدد العاملين والموظفين بها لخدمة هذا النشاط، ويسهل من التعامل مع عدد أكبر من المشروعات في الوقت ذاته. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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