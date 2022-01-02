الرقابة المالية تعلن حلول إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات…

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أعلنت هيئة الرقابة المالية عن حلول موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة رقم 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2/1/2022.
وأشارت أن ذلك ياتي إعمالا لأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلى الأخص المادة الخامسة منه.
وأكدت على أن جميع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية الالتزام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراعاة تنفيذ تلك الأحكام.
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