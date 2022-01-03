رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك يعلن استقالته من منصبه

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العربية دوت نت – قرر رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، الاستقالة من منصبه.
وأعلن في كلمة متلفزة، مساء اليوم، أن أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في البلاد.
وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في البلاد، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.
كما لفت إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي.
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