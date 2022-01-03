وزارة العدل تطلق المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة…

دوت الخليج – أطلقت وزارة العدل المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التي جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.

وبحسب بيان لوزارة العدل، مساء اليوم، فإن هذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمه الإدارية، والبالغ عددهم هذا العام حوالي 4 آلاف و100 موظف.

وأشار البيان إلى تم ربط مقر إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات جميع الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتى كانت تحرر ورقيًا؛ من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.

وأضاف أنه يتم تنفيذ المنظومة الجديدة ضمن مشروعات التعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتي تستهدف رقمنة وتأمين محررات وزارة العدل.