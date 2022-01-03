التضخم في تركيا يقفز إلى 36% ويسجل أعلى مستوياته منذ 2002

سي إن بي سي _ أظهرت بيانات الاثنين 3 يناير أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير مما كان متوقعا إلى 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2002، بعد انهيار قيمة الليرة العام الماضي.

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وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 13.58%على أساس شهري، وذلك مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند 9% وتوقعات سنوية عند 30.6%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 19.08% على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول ليرتفع على أساس سنوي إلى 79.89% في انعكاس لقفزة في أسعار الواردات.