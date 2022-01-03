: أوبك+ ستستمر في سياستها الإنتاجية في فبراير

قالت ثلاثة مصادر في أوبك لرويترز الاثنين 3 يناير، إن من المتوقع استمرار مجموعة أوبك+ في الزيادة المقررة في فبراير، والتي تبلغ 400 ألف برميل يوميا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك +، غدا الثلاثاء لوضع السياسة التي سيتم اتباعها.