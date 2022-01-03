رئيس هيئة قناة السويس: زيادة رسوم العبور 6% ترفع الإيرادات…

العربية نت _ كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في مقابلة مع “العربية” أن زيادة رسوم العبور 6% سترفع الإيرادات بقيمة 400 مليون دولار، واصفا هذه الزيادة المقرة بأنها باتت ضرورية مع تطورات سوق النقل البحري على المستوى العالمي.

وأوضح أن الاستثناءات التي منحت للسفن السياحية، تأتي نظرا لتأثر قطاع السياحة على مستوى عالمي، وبالتالي ينظر لهذا القطاع بشكل مختلف جراء تداعيات الجائحة على هذا القطاع، وبما أن عدد السفن السياحية كان قليلا نسبيا بسبب الجائحة.

وأضاف ربيع أن التوجه لتقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة، سيشمل تخفيضات لن تقل عن نسبة 15% إلى 20%، بما يتواءم مع إطار خفض الانبعاثات وفق المقررات العالمية، وللتوجه نحو أن تكون قناة السويس خضراء، بما فيها عمليات التشغيل داخل القناة، وإنتاج الطاقة النظيفة في مشاريعها.

وتوقع ربيع ارتفاع إيرادات القناة خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، بما يشمل مواصلة نفس مستوى الإيرادات القياسية، وذات المستوى المرتفع من حركة عبور السفن.

وبشأن التوسعات في قناة السويس، توقع انتهاءها في يوليو 2023 لتكون قد استغرقت 24 شهرا، لعمل قناة ثانية في منطقة البحيرات المرة، لاستيعاب 6 سفن إضافية، بجانب توسعة 40 مترا في جزء آخر لرفع الطاقة الاستيعابية، ومواصلة تنفيذ استراتيجيات التطوير المستمرة في القناة.

ووصف الأرقام التي سجلتها القناة خلال العام الماضي، بأنها سبقت ما تحقق عام 2019، لكونها أرقامًا قياسيًا غير مسبوقة، وبالتالي تجاوزت كافة الأرقام المسجلة من قبل، ومن قبل الجائحة، موضحا أن النقل البحري العالمي، كان ذا أداء أفضل في العام 2021 مع إقبال كبير من الحركة التجارية بالمقارنة مع 2020 الذي شهد إغلاقًا واسعًا.

كشف أن الإيرادات المسجلة للعام الماضي، لم تشمل التعويضات من سفينة “إيفر غيفن” عن الأضرار التي تسببت بها في مارس 2021.