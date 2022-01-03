رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري،اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية.

وأشار رئيس الوزراء الاجتماع إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة منظومة التغذية المدرسية، والمحافظات التي تم تغطيتها، ومدى الانتظام في تنفيذ هذه المنظومة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بحوكمة تنفيذها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الهدف من تنفيذ منظومة التغذية المدرسية هو إتاحة وجبات تضم مكونات تتوافر بها العديد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءا من مرحلة رياض الأطفال، وصولا للمرحلة الثانوية، طبقا للمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، سواء لطلاب التعليم العام، أو الأزهري؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

وأشار وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، خلال الاجتماع، إلى إرسال ضوابط لجميع مديريات التعليم لحوكمة منظومة التغذية المدرسية، حيث تم إرسال 16 إجراءً، وتم التشديد على نشر الوعي الصحي بين الطلاب، مؤكدا أن المنظومة تسير حتى الآن أفضل من أي عام مضى، وهناك إجراءات مهمة يتم اتخاذها لحوكمتها.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جار التنسيق مع المحافظين، لتوفير المخازن المطلوبة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم التيسيرات المطلوبة كافة التي تضم توفير عوامل النجاح لهذه المنظومة المهمة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء وليد أبو المجد الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، مشيرا إلى تنفيذ مراحل المنظومة الخمس، والتي غطت جميع المناطق المستهدفة بمحافظات الجمهورية، والتي استهدفت إتاحة الوجبات المدرسية لنحو 13.5 مليون طالب بمختلف المراحل، منهم 12 مليون طالب بالتعليم العام، والباقي بالتعليم الأزهري.

من جهته، أشار اللواء تيمور موسى إلى أن إجمال] عدد وجبات التغذية المدرسية التي جرى توزيعها حتى الآن وصل إلى 200 مليون وجبة، موضحا مكونات تلك الوجبات، والعناصر الغذائية التي توفرها للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ونوه موسى إلى الإجراءات المتخذة لتدبير مكونات وجبات التغذية المدرسية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء المصرية لاعتماد والموافقة على الشركات الموردة لتلك المكونات.

وأكد فى هذا الصدد الإجراءات التي يتم تنفيذها وتتعلق بالمرور والتفتيش على مختلف أعمال المنظومة للتأكد من سلامة وصحة الوجبات بمكوناتها، ومطابقتها لمواصفات هيئة سلامة الغذاء المصرية.

حضر الاجتماع: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجي، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.