مال وأعمال

الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة أوبك لثلاث سنوات

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وكالات – عين الكويتي هيثم الغيص، أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وفق ما أعلنته المنظمة في بيان اليوم الاثنين، عشية اجتماعها الشهري.

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سيتولى الغيص وهو من المخضرمين في القطاع منصبه في أغسطس لثلاث سنوات، ليحل محل النيجيري محمد باركيندو الذي يتولى المنصب منذ 2016، فيما تواجه أوبك تحدي انتعاش الطلب بعد صدمة جائحة كوفيد-19.

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وكانت مصادر قناة “العربية” كشفت في وقت سابق عن تزكية مرشح الكويت هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بالإجماع.

حظي مرشح الكويت بدعم غالبية الدول الأعضاء في أوبك، لتولي المنصب خلفا لباركيندو، الذي تنتهي ولايته الثانية في يوليو المقبل.

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كان الغيص قد شغل عدة مناصب في أوبك منها محافظ الكويت لدى المنظمة للأعوام 2017 – 2021، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في 2020.

كما ترأس الغيص اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن مراقبة إنتاج النفط.

أما فيما يتعلق بمؤسسة البترول الكويتية، فقد ترأس سابقاً مكاتبها في بكين ولندن، وشغل منصب مدير إدارة البحوث، كما يمتلك الغيص 30 عاماً من الخبرة في الصناعة النفطية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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