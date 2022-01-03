الكويت: إلزام جميع القادمين بفحص كورونا قبل 72 ساعة

العربية دوت نت – أعلنت الكويت إلزام جميع المسافرين القادمين إليها بفحص كورونا قبل الوصول بـ72 ساعة، كما تقرر اليوم الاثنين، تعليق المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة مؤقتا لمواجهة كورونا.

ودعت الكويت مواطنيها المتواجدين في فرنسا وألمانيا للعودة إلى بلادهم بسبب تفشي متحور أوميكرون كورونا، بعد يوم من توجيه الدعوة للكويتيين في بريطانيا للعودة لذات السبب.

من جهتها، قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أمس، إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية مع تأخير في بعض الرحلات المغادرة على الرغم من حالة الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي باسم الإدارة سعد العتيبي، إن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الجو الحالية، مؤكدا تفعيل خطة الطوارئ في جميع القطاعات التشغيلية في (الطيران المدني) للتعامل مع الكميات الهائلة من الأمطار.

كما أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي أن وزير التعليم أعلن وقف الدراسة وتأجيل الاختبارات لليوم الاثنين لسوء الأحوال الجوية.

كانت إدارة الأرصاد الجوية ذكرت أن البلاد تتأثر بأمطار متفرقة متوسطة الشدة وغزيرة أحيانا تكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ويصل ارتفاع أمواج البحر لأكثر من ست أقدام.