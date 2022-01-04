آلاف المدارس الأمريكية تؤجل العودة بسبب ارتفاع إصابات…

– أجلت آلاف المدارس الأمريكية، بما في ذلك في بعض المدن الكبرى، العودة المقررة هذا الأسبوع إلى الفصول الدراسية بعد عطلة الإجازة أو تحولت إلى التعلم عن بعد؛ بعدما أدت سلالة أوميكرون Omicron من فيروس كورونا إلى إصابات بمستويات قياسية.

في نيوجيرسي، التي شهدت بعضًا من أعلى معدلات الحالات في أي ولاية في الأسابيع الأخيرة، نفذت معظم المناطق الحضرية فصولًا افتراضية لبدء العام الجديد، بما في ذلك نيوارك، التي تضم ما يقرب من 38000 طالب.

أعلن نظام المدارس العامة في ميلووكي، أمس الأحد، أن أكثر من 70 ألف طالب سيتحولون إلى التعلم الافتراضي يوم الثلاثاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد بين أعضاء هيئة التدريس.

وأصبحت مدارس كليفلاند بعيدة أيضًا عن العودة، بينما ألغت ديترويت الفصول الدراسية حتى يوم الأربعاء.

وأدت الاضطرابات المدرسية، التي تركت العديد من الآباء يتدافعون للعثور على رعاية للأطفال، إلى زيادة الشعور بالفوضى في الأيام القليلة الأولى من عام 2022.

وتضاعف عدد حالات COVID-19 الجديدة في الأيام السبعة الماضية إلى 418000 حالة في المتوسط في اليوم، بحسب حصيلة .

ويبدو أن متغير Omicron أكثر عدوى بكثير من السلالات السابقة، لكن البيانات تشير إلى أنه قد يكون أقل ضراوة من Delta، التي أغرقت المستشفيات العام الماضي.

40 % زيادة في عدد المرضى بالمستشفيات

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع عدد مرضى COVID في المستشفيات بنسبة 40% وهو الآن بنسبة 72% من الذروة السابقة التي شوهدت في يناير 2021، وفقًا لإحصاء .

تقلبات عدد وفيات COVID-19 في الولايات المتحدة بسبب التأخير في الإبلاغ خلال العطلات، لكنها استقرت إلى حد ما عند 1300 وفاة في المتوسط ​​كل يوم.

ومع ذلك، فإن العدد الهائل من الحالات أثار قلق المسؤولين الصحيين لأن أنظمة المستشفيات في العديد من الولايات متوترة بالفعل.

وفقًا لموقع التتبع FlightAware، ألغيت أكثر من 3400 رحلة أمريكية حول العالم يوم الاثنين، أي أكثر من نصف الرحلات الأمريكية.

كانت عاصفة ثلجية تتحرك عبر شرق الولايات المتحدة مسؤولة عن بعض الإلغاءات على الأقل.

تستخدم بعض أنظمة المدارس الاختبار لمحاولة تجنب المزيد من التأخير.

في واشنطن العاصمة، يجب على جميع الموظفين و51000 من طلاب المدارس العامة تحميل نتيجة اختبار سلبية على موقع المنطقة على الويب قبل الحضور إلى الفصل يوم الأربعاء. يمكن للوالدين إجراء اختبارات سريعة في مدرستهم أو استخدام اختباراتهم الخاصة.

اختبار منزلي مجاني

هناك جهود مماثلة جارية في ولاية كاليفورنيا، والتي تعهدت بتقديم مجموعات اختبار منزلي مجانية لجميع طلاب المدارس العامة من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر البالغ عددهم 6 ملايين طالب.

وقالت ميشيل سميث ماكدونالد، مديرة الاتصالات والشؤون العامة في مكتب التعليم في مقاطعة ألاميدا: “هناك الكثير من حالات الإصابة بفيروس كورونا … ستكون بداية صعبة”.

قد لا يكون التأثير الكامل لزيادة أوميكرون على المناطق التعليمية في البلاد واضحًا حتى الأسبوع المقبل.

يكافح الآباء والمسؤولون بالفعل لتنفيذ التوجيهات المتغيرة ومعرفة عدد الموظفين والطلاب المراهقين الأكبر سنًا الذين يحتاجون إلى التطعيم بالكامل.

جرعة ثالثة للأطفال

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الاثنين باستخدام جرعة ثالثة من لقاح Pfizer (PFE.N) ولقاح BioNTech COVID-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، وقلصت الوقت لجميع اللقطات الداعمة لمدة شهر إلى خمسة أشهر بعد الجرعات الأولية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المدارس ستفتح في ولايته وما إذا كان ذلك سيخلق مشاكل، قال حاكم أركنساس، آسا هاتشينسون، لرويترز “الإجابة على كليهما نعم”.

وأضاف الجمهوري هاتشينسون: “علينا العودة إلى المدرسة، لكننا في الوقت نفسه ندرك أنها ستكون تحديًا، ومن المحتمل أن نرى القضايا في المدارس ترتفع”.

أعيد افتتاح مدارس مدينة نيويورك، أكبر منطقة في البلاد، كما هو مخطط يوم الاثنين ولكن مع مزيد من الاختبارات لما يقرب من مليون طالب.

بدلا من عزل فصل دراسي بأكمله إذا كانت نتيجة اختبار شخص واحد إيجابية، سيتم إعطاء جميع الطلاب في الفصل اختبارات منزلية سريعة لاستخدامها خلال الأيام السبعة المقبلة.