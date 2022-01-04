مال وأعمال

القضاء الأمريكي يستدعي دونالد ترامب ونجليه في قضية مالية

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وكالات – أصدرت المدعية العامة في نيويورك، الإثنين، استدعاءات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وابنه جونيور وابنته إيفانكا، في إطار تحقيق مدني بشأن ممارسات أعمال للأسرة.

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وأعلن مكتب المدعية ليتيشيا جيمس في القرار، أنه يطلب شهادة ومستندات من ترامب، وترامب الابن وإيفانكا ترامب على صلة بتحقيق في قيمة ممتلكات يملكها أو يهيمن عليها ترامب وشركته.

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وكان الرئيس الجمهوري السابق، قد شكك في دوافع هذا التحرك القضائي بشأن مؤسسته، قائلا إن “غايات سياسية تحركه”.

وبحسب صحيفة “تايمز” البريطانية، فإن الاستدعاءات الموجهة لكل من إيفانكا وأخيها دونالد ترامب جونيور، صدرت في الأول من يناير الجاري.

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وذكرت وثيقة قضائية، أن إريك ترامب، وهو ابن آخر للرئيس الأمريكي السابق، وجهت له استدعاءات بشأن القضية في أكتوبر 2020.

ويركز هذا التحقيق القضائي المدني على ممارسات مالية في “مؤسسة ترامب” من أجل معرفة ما إذا كانت الأصول قد تعرضت للتضخيم أو جرى الإيهام بانخفاضها، بهدف التأثير على عملية التقييم الضريبي.

وذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية أن نادي “غولف” تابعا لترامب خارج مدينة نيويورك جرى تقدير سعره بـ1.4 مليون، دولار في حين أن قيمته الفعلية تناهز 50 مليون دولار، لكن ترامب ينفي ارتكاب أي مخالفة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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