مال وأعمال

النفط يتجاوز 78 دولارا وسط تفاؤل إزاء توقعات العام الجديد

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– ارتفعت أسعار النفط فوق 78 دولارا للبرميل اليوم الاثنين مدعومة بنقص المعروض والآمال في استمرار تعافي الطلب، رغم تأهب مجموعة أوبك+ على ما يبدو للموافقة على زيادة أخرى في إنتاج النفط على ما يبدو، وتواصل القلق من تأثير تصاعد الإصابات بفيروس كورونا على الطلب.

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من المتوقع أن توافق منظمة أوبك وحلفاؤها فيما يتعرف بتجمع (أوبك+) غدا الثلاثاء على زيادة الإنتاج.

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تسببت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في تسجيل أعداد قياسية من الإصابات وتقليص الاحتفالات بالعام الجديد في أنحاء العالم. وأُلغي ما يزيد على 4 آلاف رحلة أمس الأحد.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 39‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬ سنتا أو 0.5% إلى 78.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 79.05 دولار، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.3% إلى 74.96 دولار للبرميل.

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واكتسب النفط بعض الدعم في وقت سابق من الجلسة بسبب تقليص الإنتاج في ليبيا. وقالت شركة النفط الحكومية في ليبيا يوم السبت إن إنتاج البلاد من النفط سينخفض ​​200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع بسبب صيانة خط أنابيب رئيسي بين حقلي سماح والظهرة.

من جهتها قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها مربان لشهر فبراير عند 74.36 دولار للبرميل. كان السعر الرسمي للخام في يناير كانون الثاني عند 82.03 دولار للبرميل.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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