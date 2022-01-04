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إيطاليا تسجل 140 وفاة وأكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس…

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وكالات – أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية عن تسجيل 140 وفاة و68052 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الهيئة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في إيطاليا وصل إلى 137786، فيما عدد الإصابات 5133272.

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وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في أوروبا والتاسعة في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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