إيطاليا تسجل 140 وفاة وأكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس…

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وكالات – أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية عن تسجيل 140 وفاة و68052 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في إيطاليا وصل إلى 137786، فيما عدد الإصابات 5133272.
وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في أوروبا والتاسعة في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس.
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