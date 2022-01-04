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أ ش أ – قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الضغوط على الخدمات الصحية البريطانية ستتزايد خلال الأسابيع القادمة للتعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تغيير الخطة للتعامل مع الفيروس.
وأضاف جونسون، خلال زيارة لأحد مراكز التطعيم يوم الإثنين، إن متحور أوميكرون، يعد أكثر اعتدالًا بشكل واضح من السلالات الأخرى.
وأوضح حسب ما نقلته صحيفة “إيفيننج ستاندارد” البريطانية “ليس هناك شك في أن أوميكرون يستمر في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، ويتعين الإدراك بأن الضغط على هيئة الصحة الوطنية، وعلى مستشفياتنا، سيكون كبيرًا في غضون الأسبوعين المقبلين”.
وتابع “لا يزال هناك الكثير من الناس الذين تلقوا التطعيم المزدوج، لكن لم يحصلوا على الجرعة الثالثة.. الجرعة الثالثة تحدث فرقًا كبيرًا”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون: المستشفيات ستتعرض لضغوط خلال الأسابيع المقبلة بسبب… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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