جونسون: المستشفيات ستتعرض لضغوط خلال الأسابيع المقبلة بسبب…

أ ش أ – قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الضغوط على الخدمات الصحية البريطانية ستتزايد خلال الأسابيع القادمة للتعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تغيير الخطة للتعامل مع الفيروس.

وأضاف جونسون، خلال زيارة لأحد مراكز التطعيم يوم الإثنين، إن متحور أوميكرون، يعد أكثر اعتدالًا بشكل واضح من السلالات الأخرى.

وأوضح حسب ما نقلته صحيفة “إيفيننج ستاندارد” البريطانية “ليس هناك شك في أن أوميكرون يستمر في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، ويتعين الإدراك بأن الضغط على هيئة الصحة الوطنية، وعلى مستشفياتنا، سيكون كبيرًا في غضون الأسبوعين المقبلين”.

وتابع “لا يزال هناك الكثير من الناس الذين تلقوا التطعيم المزدوج، لكن لم يحصلوا على الجرعة الثالثة.. الجرعة الثالثة تحدث فرقًا كبيرًا”.