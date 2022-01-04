مال وأعمال

مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى 49 نقطة خلال ديسمبر

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– أظهر مسح اليوم الثلاثاء، انكماش الأنشطة غير النفطية في القطاع الخاص المصري للشهر الثالث عشر على التوالي في ديسمبر لكنها تحسنت قليلا بالمقارنة بنوفمبر مع ارتفاع طلبيات الصادرات والمشتريات وتراجع تكلفة المدخلات.

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فارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 49 لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، من 48.7 في نوفمبر.

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وقالت آي.إتش.إس ماركت “كانت هناك زيادة جديدة في أنشطة المشتريات في نهاية العام.

وأشارت بعض الشركات إلى جهود لزيادة مخزوناتها، على الرغم من أن تفاصيل التوريدات والطلبيات تشير إلى أن المستثمرين أقل ميلا للنشاط للشهر الخامس على التوالي”.

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وارتفع مؤشر الصادرات إلى 54.9 في ديسمبر من 50.7 وزاد مؤشر المشتريات إلى 51.4 من 49.3 في الشهر السابق.

وقالت آي.إتش.إس ماركت إن مؤشر أسعار المدخلات هبط إلى 59.3 في ديسمبر من 63.7 في نوفمبر “مدفوعا بتباطؤ تضخم أسعار المشتريات بالإضافة إلى زيادة أقل في الأجور”.

وأضافت أن كلا من الناتج والطلبيات الجديدة انكمش لكن معدل التراجع كان الأقل في ثلاثة أشهر.

وارتفع المؤشر الفرعي للناتج إلى 48.2 من 47.7 في حين زاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 48.8 من 48.6.

وارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية للناتج إلى 61.4 من 60.6 في نوفمبر عندما بلغ أدنى مستوياته في عام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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