أوبك+ تتوقع فائضا في أسواق النفط خلال الربع الأول من 2022

وكالات _ توقعت لجنة المراقبة الوزارية بمجموعة “أوبك+”، أن تشهد سوق النفط فائضا ابتداء من الربع الأول 2022 فصاعدا.

وقالت اللجنة حسب وثيقة اطلعت عليها ، إن سوق النفط في حالة توازن حاليا.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+، اليوم الثلاثاء لتحديد مستويات إنتاج النفط في فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يلتزم كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات بالمقدار المتفق عليه وهو 400 ألف برميل شهريا، في وقت لم يؤد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى عمليات إغلاق في أكبر الدول المستهلكة للوقود حتى الآن.