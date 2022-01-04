أسعار النفط تخترق مستوى 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ…

العربية دوت نت – وسعت عقود النفط الآجلة مكاسبها، ليرتفع خام برنت القياسي العالمي، فوق 80 دولاراً للبرميل في أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

يأتي الارتفاع عقب انتهاء أطول اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائها، المجموعة التي تعرف باسم أوبك+، اليوم الثلاثاء، وهو الاجتماع الثالث والعشرون والمفتوح منذ 2 ديسمبر الماضي لمتابعة تأثير أوميكرون على أسواق النفط.

اتفق أعضاء “أوبك+” على إبقاء سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وذلك بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير، بحسب الاتفاق.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، بعد صعود تجاوز أمس 1%، على أمل حدوث مزيد من التعافي للطلب في 2022.

وارتفع خام برنت 0.44% في التعاملات الصباحية ليصل إلى 79.32 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.34% ليصل إلى 76.34 دولار للبرميل.

وأمس ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 87 سنتا توازي 1.16% لتبلغ عند التسوية 76.08 دولار للبرميل. ولم تكن العقود الآجلة لمزيج برنت بأقل حظا من سابقتها، إذ ارتفعت هي الأخرى 1.20 دولار توازي 1.54% لتبلغ عند التسوية 78.98 دولار للبرميل.