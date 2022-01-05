الولايات المتحدة تبلغ عن مليون حالة إصابة جديدة بفيروس…

وكالات – أبلغت الولايات المتحدة عن رقم قياسي في يوم واحد لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصلت إلى أكثر من مليون حالة جديدة.

وجرى الإبلاغ عن ما مجموعه 1.082.549 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، حيث يستمر المتحور أوميكرون شديد العدوى في الانتشار في جميع أنحاء البلاد.

ويرفع العدد اليومي الجديد العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء إلى 56 مليون وأكثر من 189 ألف حالة.

و تسبب الفيروس في وفاة 827748 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

وقد يكون إجمالي الرقم القياسي ليوم واحد ناتجًا جزئيًا عن تأخر إعداد التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يبلغ عدد من الولايات الأمريكية عن بيانات في 31 ديسمبر، ليلة رأس السنة، والعديد منها لا يبلغ عن بيانات في عطلات نهاية الأسبوع، مما يعني أن بعض هذه الحالات قد تكون نتيجة الاختبارات الإيجابية التي تم إجراؤها في الأيام السابقة.

ومع ذلك، اعتبارًا من 3 يناير، بلغ متوسط الحالات الجديدة اليومية في الولايات المتحدة لمدة سبعة أيام 480273، وهو أعلى مقياس من هذا القبيل للحالات الجديدة في أي بلد تتبعه جامعة جونز هوبكنز.

وأدخل حوالي 98 ألف أمريكي إلى المستشفى، وفقًا لمتوسط بيانات لمدة سبعة أيام من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية اعتبارًا من 3 يناير، بزيادة 32% عن الأسبوع الماضي.

وتشير بيانات جونز هوبكنز إلى أن الولايات المتحدة تُبلغ عن متوسط حوالي 1200 حالة وفاة يومية من فيروس كورونا للأسبوع المنتهي في 3 يناير، وهو أقل بكثير من الأرقام القياسية التي شوهدت بعد موسم العطلات في العام الماضي عندما استقر المتوسط اليومي فوق 3000 لمدة شهر تقريبًا بدءًا من يناير 2021.