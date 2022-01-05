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بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا بأكثر من 200…

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وكالات – سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا، حيث تخطت الإصابات 200 ألف حالة في وقت يتزايد الضغط على المستشفيات.

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وأكدت أرقام حكومية تسجيل 218724 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة و48 وفاة فيما بلغ إجمالي الوفيات 148941 حالة.

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وحسب هيئة الصحة الوطنية فإن هناك 14210 مرضى في المستشفى بينهم 777 يحتاجون إلى تنفس اصطناعي.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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