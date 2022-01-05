بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا بأكثر من 200…

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وكالات – سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا، حيث تخطت الإصابات 200 ألف حالة في وقت يتزايد الضغط على المستشفيات.
وأكدت أرقام حكومية تسجيل 218724 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة و48 وفاة فيما بلغ إجمالي الوفيات 148941 حالة.
وحسب هيئة الصحة الوطنية فإن هناك 14210 مرضى في المستشفى بينهم 777 يحتاجون إلى تنفس اصطناعي.
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