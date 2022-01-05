مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%…

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العربية نت _ توقع مصرف الإمارات المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.2% خلال العام 2022، مقارنة بـ 2.1% للعام السابق.
وتوقع المركزي نمو الناتج المحلي غير النفطي بـ 3.9% العام الحالي، وسط استمرار الزيادة في الإنفاق العام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وزيادة فرص العمل، إلى جانب رفع قيود السفر.
وفي سياق متصل، أبقى المركزي على توقعاته بنمو الناتج المحلي النفطي بـ 5% في 2022 مع تحسن الطلب في ظل توزيع لقاحات كورونا على مختلف اقتصادات العالم.
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