مال وأعمال

مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%…

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العربية نت _ توقع مصرف الإمارات المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.2% خلال العام 2022، مقارنة بـ 2.1% للعام السابق.

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وتوقع المركزي نمو الناتج المحلي غير النفطي بـ 3.9% العام الحالي، وسط استمرار الزيادة في الإنفاق العام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وزيادة فرص العمل، إلى جانب رفع قيود السفر.

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وفي سياق متصل، أبقى المركزي على توقعاته بنمو الناتج المحلي النفطي بـ 5% في 2022 مع تحسن الطلب في ظل توزيع لقاحات كورونا على مختلف اقتصادات العالم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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