مال وأعمال

صندوق النقد يؤجل توقعاته للاقتصاد العالمي بسبب أوميكرون

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العربية نت _ أجّل صندوق النقد الدولي موعد إصدار تقريره حول الاقتصاد العالمي لمدة أسبوع حتى 25 يناير لاحتساب تأثيرات متحور أوميكرون الجديد.

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ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في ظل المعطيات الحالية.

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وكان الصندوق قد توقع في أكتوبر الماضي نمو الاقتصاد العالمي بـ 5.9% لعام 2021 وبنحو 4.9% لهذا العام.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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