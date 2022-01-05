صندوق النقد يؤجل توقعاته للاقتصاد العالمي بسبب أوميكرون

العربية نت _ أجّل صندوق النقد الدولي موعد إصدار تقريره حول الاقتصاد العالمي لمدة أسبوع حتى 25 يناير لاحتساب تأثيرات متحور أوميكرون الجديد. ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في ظل المعطيات الحالية. وكان الصندوق قد توقع في أكتوبر الماضي نمو الاقتصاد العالمي بـ 5.9% لعام 2021 وبنحو 4.9% لهذا العام.

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