- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
بلومبرج _ وصل التضخم في إيطاليا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن حيث مازال ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وأشارت بلومبرج اليوم، أن تكاليف المعيشة ارتفعت 4.2% مقارنة بما كانت عليه قبل عام في ديسمبر مقارنة بارتفاع 3.9% في الشهر السابق طبقا لما ذكره معهد الإحصاء الإيطالي “استات”، وهذا الرقم يتماشى مع تقديرات خبراء الاقتصاد في دراسة استقصائية أجرتها “بلومبرج”.
وبينما اقتربت إسبانيا من تسجيل أسرع تضخم منذ 30 عاما في ديسمبر ربما شهدت دول منطقة اليورو الواقعة أقصى الشمال بالفعل الذروة.
واستقرت أسعار فرنسا الشهر الماضي طبقا لأرقام صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما من المتوقع أن تظهر بيانات ألمانيا غدا تراجع التضخم في الفترة التي سبقت الأعياد.
وسمحت التوقعات بتباطؤ النمو في الأسعار في اليورو ككل للبنك المركزي الأوروبي لرسم خريطة للخروج من التحفيز النقدي المرتبط بالوباء في ديسمبر.
ويعتزم البنك إنهاء صافي المشتريات بموجب برنامج شراء السندات في حالات الطوارئ في مارس على الرغم من التهديد الاقتصادي الناجم عن أوميكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في إيطاليا عند أعلى مستوى خلال عقد مع ارتفاع أسعار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.