عقود النفط تواصل الصعود وخام برنت يتخطى مستوى 81 دولارا…

العربية دوت نت – واصلت العقود الآجلة للنفط صعودها ليزيد سعر خام برنت إلى 81.36 دولار، بينما صعد الخام الأمريكي إلى 78.33 دولار للبرميل.

أفادت إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات النفط الأمريكية في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي هبطت الأسبوع الماضي بمقدار 1.3 مليون برميل إلى 593.68 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002.

هبطت مخزونات النفط الأمريكية 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، بأقل من التوقعات البالغة 3.3 مليون برميل، بينما قفزت مخزونات البنزين 10.1 مليون برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل 2020.

تأتي مكاسب الخام اليوم بعد صعود النفط 1% أمس حيث تجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل.

كان الاجتماع الرابع والعشرون لمجموعة أوبك+ خلص إلى الاتفاق على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير، أي أن الأعضاء سيلتزمون بزيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل.

وشملت قرارات أوبك+ بختام الاجتماع أمس، تمديد فترة التعويضات حتى يونيو المقبل، وتحديد موعد الاجتماع المقبل في 2 فبراير 2022.

وأظهر تقرير فني أن أوبك+ تتوقع أن يكون التأثير على سوق النفط من متغير فيروس كورونا أوميكرون خفيفا ومؤقتا، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى في الإنتاج.

وقال تقرير اللجنة الفنية المشتركة (JTC): “من المتوقع أن يكون تأثير متغير أوميكرون الجديد خفيفًا وقصير الأجل، حيث يصبح العالم مجهزًا بشكل أفضل لإدارة كوفيد-19 والتحديات ذات الصلة”.

وتابع التقرير: “هذا بالإضافة إلى النظرة الاقتصادية الثابتة في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة”.