الحكومة البريطانية تخفف قيود السفر إلى إنجلترا

العربية دوت نت – خففت الحكومة البريطانية قيود السفر إلى إنجلترا، على الرغم من تفشي حالات فيروس كورونا.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، ورغم ارتفاع الإصابات شدد البيت الأبيض على بقاء المدارس مفتوحة أمام الطلاب.

من جهتها، أعلنت هونغ كونغ الأربعاء حظر الرحلات الجوية من 8 دول بعد تفشي لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا حيث بدأ بإصابة طواقم جوية وامتد إلى المدينة التي تسعى لتطبيق استراتيجية “صفر كوفيد” صارمة.

قالت المسؤولة التنفيذية للمدينة كاري لام للصحفيين “لن يُسمح لرحلات الركاب من تلك الدول بالهبوط في هونغ كونغ، ولن يُسمح للأشخاص الذين أقاموا في تلك الدول بركوب طائرات متجهة إلى هونغ كونغ، ومن بينها رحلات الترانزيت”.

وأوضحت أن القرار يشمل أستراليا وكندا وفرنسا والهند وباكستان والفلبين وبريطانيا والولايات المتحدة.