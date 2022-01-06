الآثار: نقل 55.5 ألف قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير

دوت الخليج – ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تناول الاجتماع عدد من الموضوعات من بينها آخر مستجدات الأعمال بالمتحف، والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية وتقدم العمل الأثري بالمتحف، وتطورات الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو.

وقدم ممثلو ومسئولو تحالف حسن علام، الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير، عرضا تقديميا استعرضوا خلاله خطة العمل الخاصة بتشغيل الخدمات بالمتحف وعرض الخطة المبدئية للتشغيل.

كما أحاط اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أعضاء المجلس بما آلت إليه نسب إنجاز الأعمال في مشروع المتحف، موضحا أن إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بالموقع وصلت إلى 99%، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ومن التشطيبات الداخلية بنسبة 99%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الإلكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 90%.

وعن أعمال تطوير المنطقة المحيطة، أشار مفتاح إلى الانتهاء من الساحات الخارجية والزراعات بنسبة 98%، كما وصل حجم الانجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى 92%، وفي واجهة الأهرامات لأكثر من 99%، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100% و جاري تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبني.

كما استعرض الحل المعماري لزيادة طاقه انتظار العربات لتصل لأكثر من 2000 مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا بـ 1300 عربة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، موقف تقدم الأعمال بالعمل الأثري بالمتحف؛ حيث أوضح أن وصل حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم إلى أكثر من 99%.

وتابع: كما جرى الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%، بالإضافة إلى أنه تم وضع القطع الأثرية في 85 فاترينة عرض من 107 فاترينة عرض، والتي شملت تثبيت أكثر من 4500 قطعة أثرية من كنوز الملك الشاب.

وأضاف مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أنه تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%، كما تم نقل حتى الآن أكثر من 55,500 قطعة أثرية إلى المتحف.