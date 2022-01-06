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نيفين جامع تصدر قرارا باشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب M1…

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دوت الخليج – أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1، الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلية.

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كما تشمل: توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد وسادتين هوائيتين على الأقل، دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر من نشره في الوقائع المصرية.

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وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توافر جميع اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في محافظات الجمهورية كافة، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يستهدف توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقا لسنة الموديل بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.

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كما أشار إلى أن اشتراط احتواء المركبة على وسادتين هوائيتين على الأقل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية بحيث يكون حجمها ملائما لنظام التوجيه وحماية مقعد السائق ومقعد الكابينة الأمامية عند حوادث الاصطدام، ليتكامل نظام الوسائد الهوائية مع باقي أنظمة ومكونات المركبة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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