الولايات المتحدة: 807 آلاف وظيفة بالقطاع الخاص خلال ديسمبر

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– أضاف أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة عددا أكبر من المتوقع من الوظائف في ديسمبر، مما يشير إلى قوة كامنة في سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم في نهاية 2021.
أظهر تقرير التوظيف الوطني لمؤسسة (إيه دي بي) الأربعاء أن عدد الوظائف بالقطاع الخاص الأمريكي قفز بمقدار 807 آلاف وظيفة الشهر الماضي.
جرى تعديل البيانات لشهر نوفمبر بالخفض لتظهر زيادة قدرها 505 آلاف وظيفة بدلا من الرقم الأولي البالغ 534 ألفا.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن الوظائف بالقطاع الخاص الأمريكي ستسجل زيادة قدرها 400 ألف وظيفة.
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