أرامكو السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا في فبراير

وكالات _ حددت شركة أرامكو السعودية، علاوة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا عند 2.20 دولار فوق متوسط عمان/دبي لشهر فبراير، وهو أقل بـ1.10 دولار للبرميل عن علاوة شهر يناير.

جاء ذلك بعد ساعات من قرار أوبك+ بشأن المضي قدما في تثبيت خطة الانتاج المتفق عليها خلال فبراير المقبل.

وكانت ارامكو حدد سعر بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي، في يناير الماضي.