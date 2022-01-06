جولدمان ساكس: التحول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية سيزيد…

العربية نت _ توقع بنك جولدمان ساكس، أن يؤدي التوجه العالمي لتحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية إلى زيادة كبيرة في التضخم، بناءً على فرضية أن ضرائب الكربون سترتفع إلى 100 دولار للطن بحلول عام 2030.

وذكر البنك أن الارتفاع الأكبر للتضخم سيكون في الولايات المتحدة والصين وسط توقعاته بزيادة سنوية للتضخم الرئيسي في الولايات المتحدة 0.25% خلال السنوات الثلاث الأولى. ويقدر التأثير على الصين بنحو 0.3%.

وتوقع جولدمان ساكس، أن تشهد كندا وألمانيا قفزات أقل في التضخم لأن كلا البلدين فرضا ضريبة كربون.

كان البنك الاستثماري جولدمان ساكس، قد توقع ارتفاع متوسط الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستويات قياسية في العامين القادمين بدعم من زيادة الطلب لقطاعي الطيران والنقل علاوة على إنشاء بنية تحتية.

وقال مدير أبحاث الطاقة لدى جولدمان ساكس، داميان كورفالين، للصحافيين، خلال ديسمبر الماضي: “حدث بالفعل ارتفاع قياسي في الطلب حتى قبل ظهور هذا المتحور الأخير (من فيروس كورونا)، أضف إلى ذلك زيادة في الطلب لقطاع الطيران ولا يزال الاقتصاد العالمي ينمو”.

ومضى قائلا “سترون كيف سيرتفع متوسط الطلب إلى مستوى قياسي جديد في 2022 ثم في 2023”.

ويوقع جولدمان ساكس نموا مطردا في الطلب العالمي على النفط حتى نهاية العقد الحالي ليصل إلى حوالي 106 ملايين برميل يوميا، إذ يرى أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة سيكون تدريجيا.