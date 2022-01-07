طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وترتفع إلى 207…

وكالات _ أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مسجلة 207 آلاف مقارنة بـ 200 ألف الأسبوع الذي سبقه.

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وصدر أيضًا الميزان التجاري الأمريكي وسجل انكماشًا بحجم -80.2 مليار دولار، وكان المتوقع أنا يكون الانكماش عند -77.1 مليار دولار.

وأصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس الأربعاء محضر اجتماع.

وأبقت مجموعة صنع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي ثابتًا بالقرب من الصفر.

ومع ذلك، أشار المسؤولون أيضًا إلى أنهم يتوقعون زيادات تصل إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية في عام 2022، بالإضافة إلى ثلاث ارتفاعات أخرى في عام 2023 واثنتين أكثر من العام الذي يلي ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة أنها ستسرع من وتيرة برنامجها الشهري لشراء السندات. بموجب الخطة الجديدة، سينتهي البرنامج الآن في شهر مارس تقريبًا، وبعد ذلك سيتم تحرير اللجنة لبدء رفع الأسعار.