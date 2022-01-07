العجز التجاري الأمريكي يقفز 19.4% في نوفمبر بفعل ارتفاع…

_ اتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في نوفمبر مع زيادة واردات السلع إلى مستوى قياسي، مما يشير إلى أن التجارة ظلت على الأرجح تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

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وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن العجز التجاري قفز 19.4 بالمئة إلى 80.2 مليار دولار في نوفمبر، وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته عجزا 77.1 مليار دولار.

وقفزت واردات السلع 5.1 بالمئة إلى 254.9 مليار دولار، فيما يرجع على الأرجح إلى انخفاض التكدس في الموانئ. وزاد إجمالي الواردات 4.6 بالمئة إلى 304.4 مليار دولار.

وجاء ارتفاع الواردات بمختلف أنواعها بقيادة الإمدادات والمواد الصناعية. كما زادت السلع الاستهلاكية بقوة برفقة واردات المركبات وقطع الغيار والمحركات.

وتراجعت صادرات السلع 1.8 بالمئة إلى 155.9 مليار دولار. وجاء هذا الانخفاض بسبب هبوط السلع الرأسمالية وكذلك الإمدادات والمواد الصناعية، لكن صادرات الخدمات ارتفعت بقيادة قطاعي السفر والنقل. وبشكل عام، زادت الصادرات 0.2 بالمئة إلى 224.2 مليار دولار في نوفمبر.

وأثر العجز التجاري سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي لخمسة أرباع متتالية. وتصل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى 7.4 بالمئة على أساس سنوي، ونما الاقتصاد بمعدل 2.3 بالمئة في الربع الثالث.