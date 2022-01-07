وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب الدولي للاطمئنان على جودة…

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم بجولة تفقدية فى مطار برج العرب الدولي وذلك لمتابعة حركة التشغيل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ومتابعة المنظومة الأمنية بالمطار والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للركاب. بدأ وزير الطيران جولته بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات ومنطقة السيور ومهبط الطائرات ومكتب الحجر الصحي. كما اطلع على كافة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار وشبكة صرف الأمطار ومخرات السيول حيث وجه بضرورة متابعة أعمال الصيانة المستمرة والدورية للشبكة لرفع كفاءتها وخلال الزيارة شدد الوزير على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وبخاصة عمليات التعقيم بشكل مستمر داخل جميع مرافق المطار حفاظا على سلامة الركاب والعاملين كما وجه الطيار محمد منار جميع العاملين بتقديم كافة الخدمات اللازمة للمسافرين والمودعين والمستقبلين وتيسير كافة الإجراءات وكذلك توفير كافة الامكانيات من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بمطار برج العرب الدولي.

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