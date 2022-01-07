شركات الطيران الأمريكية تواصل إلغاء الرحلات بسبب أوميكرون

وكالات _ واصلت شركات الطيران الأمريكية إلغاء وتأخير الرحلات الجوية بالآلاف، حيث تكافح عملياتها مع عدد لا يحصى من العمال الذين أصيبوا بفيروس كورونا خلال موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة.

وألغت شركات الطيران أكثر من 1620 رحلة طيران اعتبارا من بعد ظهر أمس الخميس، كما قامت بتأخير أكثر من 1350 رحلة على مستوى البلاد وفقًا لموقع تتبع الرحلات “فلايت أوير”.

في الوقت نفسه، قامت شركات الطيران الأمريكية بإلغاء إجمالي 1790 رحلة كما قامت بتأجيل 6097 رحلة أخرى، يوم الأربعاء الماضي.

كما ألغت شركة “ساوث ويست إيرلاينز” نحو 562 رحلة جوية ، بما يعادل نحو 18% من جدولها الإجمالي، اعتبارًا من ظهر يوم الخميس، متصدرة الشركات الأميركية الأكثر إلغاء للرحلات خلال الأيام الماضية.

في الوقت نفسه، تشير البيانات، إلى أن شركة “يونايتد إيرلاينز” ألغت نحو 227 رحلة جوية، بما يعادل نحو 11% من جدولها يوم الخميس.

وتقدم الشركة في الوقت الحالي، الطيارين الذين يحصلون على رحلات إضافية تصل إلى ثلاثة أضعاف رواتبهم العادية حتى نهاية الشهر.

وقالت شركات الطيران، إنها تبذل قصارى جهدها لاستيعاب الركاب في مواجهة المشكلات المنتشرة.

وتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية مسبقًا للسماح للركاب بأكبر قدر ممكن من الإخطار. وتقول جميع شركات الطيران، إنها تبذل ما في وسعها لتوظيف الموظفين المطلوبين حتى لا تواجههم مشاكل في المستقبل.

لكن هذه التحديات واسعة النطاق أصبحت أكثر تواترًا، حيث يشتكي موظفو الخطوط الجوية من أنهم تعرضوا لضغوط شديدة بسبب ظروف العمل الصعبة والتي خفلها المتغير الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” على صناعة السفر خلال الفترة الأخيرة.

كما ألغت شركة “ألاسكا إيرلاينز” للطيران 10 % من رحلاتها المتبقية لشهر يناير على خلفية مستوى “غير مسبوق” من الغياب بين الموظفين بسبب تفشي المتحور أوميكرون، الأمر الذي قلص قدرتها على العمل على نحو موثوق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت شركة “ألاسكا إير جروب” في بيان: “نحتاج فورا استعادة المزيد من المصداقية في عملياتنا، بينما نتعامل مع تداعيات أوميكرون، وخلال فترة عادة ما تنخفض فيها أعداد المسافرين جوا بصفة عامة”.

وأضافت الشركة أن الإلغاءات “ستمنحنا المرونة والقدرة التي نحتاجها لإعادة ترتيب الأمور فيما يمكن استمرار سياسات السفر المرنة الضيوف من تعديل خططهم وفقا لذلك”.

وألغت ألاسكا إيرلاينز 120 رحلة اليوم، بما يعادل 16 % من إجمالي رحلاتها المقررة، وفقا لما أورده موقع “فلايت أوير دوت كوم”.