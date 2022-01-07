مال وأعمال

التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

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وكالات _ صدرت بيانات التضخم في منطقة اليورو اليوم الجمعة، وسجل التضخم ارتفاعًا قياسيًا في ديسمبر مسجلًا أعلى مستوى له على الاطلاق، ليتفوق على رقمه القياسي السابق الذي سُجل في يوليو 1991.

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وسجل مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو وهو مقياس التضحم ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بالارتفاع السابق في نوفمبر بنسبة 4.9%، فيما توقع الخبراء عكس ما جاء بأن ينخفض التضخم إلى 4.8%.

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وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي والعام كلاهما على أساس شهري ارتفاعًا بنسبة 0.4%.

فيما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% على أساس شهري و7.8% على أساس سنوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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