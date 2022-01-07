التضخم في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

وكالات _ صدرت بيانات التضخم في منطقة اليورو اليوم الجمعة، وسجل التضخم ارتفاعًا قياسيًا في ديسمبر مسجلًا أعلى مستوى له على الاطلاق، ليتفوق على رقمه القياسي السابق الذي سُجل في يوليو 1991.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو وهو مقياس التضحم ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بالارتفاع السابق في نوفمبر بنسبة 4.9%، فيما توقع الخبراء عكس ما جاء بأن ينخفض التضخم إلى 4.8%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي والعام كلاهما على أساس شهري ارتفاعًا بنسبة 0.4%.

فيما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% على أساس شهري و7.8% على أساس سنوي.