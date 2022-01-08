مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تفوق التوقعات خلال نوفمبر

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وكالات _ أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الجمعة، ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي متجاوزة جميع التوقعات مدفوعة بعمليات الشراء داخل المتاجر غير الغذائية ، مما يشير إلى قوة الطلب الاستهلاكي رغم فرض قيود جديدة للحد من انتشار جائحة كورونا.
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ووفقا لما ذكره مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، ارتفعت مبيعات التجزئة في 19 دولة تستخدم عملة اليورو بنسبة 1% من حيث القيمة على مدار الشهر مقابل توقعات بانخفاضها نحو 0.5٪.
وأوضح أنه مقارنة بالعام السابق ، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 7.8% إذ ارتفعت المبيعات غير الغذائية بنسبة 1.6% خلال الشهر بينما انخفضت مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.5%.
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