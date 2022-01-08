- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وكالات _ أعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري عن التوظيف اليوم، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 199 ألف وظيفة في القطاع الخاص الشهر الماضي، وتوقع الخبراء إضافة 400 ألف وظيفة.
وبالنسبة للوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي، فأضافت 211 ألف وظيفة، وكان المتوقع إضافة 365 ألف وظيفة.
أما متوسط الأجور في الساعة على أساس سنوي فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7% والمتوقع كان 4.2%، وأما متوسط الأجور على أساس شهري فقد زادت 0.6% وكان المتوقع 0.4%.
أما معدل البطالة فسجل 3.9%، وكان المتوقع أن يقف عند 4.1%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في ديسمبر..… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.