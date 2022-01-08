الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في ديسمبر..…

وكالات _ أعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري عن التوظيف اليوم، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 199 ألف وظيفة في القطاع الخاص الشهر الماضي، وتوقع الخبراء إضافة 400 ألف وظيفة.

وبالنسبة للوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي، فأضافت 211 ألف وظيفة، وكان المتوقع إضافة 365 ألف وظيفة.

أما متوسط الأجور في الساعة على أساس سنوي فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7% والمتوقع كان 4.2%، وأما متوسط الأجور على أساس شهري فقد زادت 0.6% وكان المتوقع 0.4%.

أما معدل البطالة فسجل 3.9%، وكان المتوقع أن يقف عند 4.1%.