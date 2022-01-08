مال وأعمال

الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في ديسمبر..…

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وكالات _ أعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري عن التوظيف اليوم، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 199 ألف وظيفة في القطاع الخاص الشهر الماضي، وتوقع الخبراء إضافة 400 ألف وظيفة.

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وبالنسبة للوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي، فأضافت 211 ألف وظيفة، وكان المتوقع إضافة 365 ألف وظيفة.

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أما متوسط الأجور في الساعة على أساس سنوي فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7% والمتوقع كان 4.2%، وأما متوسط الأجور على أساس شهري فقد زادت 0.6% وكان المتوقع 0.4%.

أما معدل البطالة فسجل 3.9%، وكان المتوقع أن يقف عند 4.1%.

 

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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