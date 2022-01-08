مال وأعمال

البيت الأبيض: بيانات الوظائف الجديدة تؤكد وجود تعاف اقتصادي…

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سي إن بي سي _ قالت سيسيليا روز رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن بيانات الوظائف الجديدة الأمريكية تؤكد وجود تعاف اقتصادي قوي، وأن جهات العمل الأمريكية تحاول تمكين نفسها أثناء أحدث موجات فيروس كورونا، مضيفة أن بعض الناس يتقاعدون مبكرا لكن آخرين يعودون إلى العمل.

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وقالت “نعتقد أن هذه البيانات تؤكد أنه صار لدينا تعاف قوي حقا في سوق العمل، حتى في مواجهة استمرار الجائحة”.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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