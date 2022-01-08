بايدن: لا أعتقد أن فيروس كورونا سيبقى لفترة طويلة

وكالات _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا يعتقد أن فيروس كورونا سيكون مصدر قلق دائم للأمريكيين.

وأضاف بايدن للصحفيين بعد تصريحات بشأن الاقتصاد الأمريكي: “لا… لا أعتقد أن كوفيد-19 سيبقى لفترة طويلة… الوضع الطبيعي مستقبلا لن يكون على ما هو عليه الآن، سيكون أفضل”.