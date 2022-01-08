مال وأعمال

بايدن: لا أعتقد أن فيروس كورونا سيبقى لفترة طويلة

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وكالات _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا يعتقد أن فيروس كورونا سيكون مصدر قلق دائم للأمريكيين.

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وأضاف بايدن للصحفيين بعد تصريحات بشأن الاقتصاد الأمريكي: “لا… لا أعتقد أن كوفيد-19 سيبقى لفترة طويلة… الوضع الطبيعي مستقبلا لن يكون على ما هو عليه الآن، سيكون أفضل”.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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