- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا يعتقد أن فيروس كورونا سيكون مصدر قلق دائم للأمريكيين.
وأضاف بايدن للصحفيين بعد تصريحات بشأن الاقتصاد الأمريكي: “لا… لا أعتقد أن كوفيد-19 سيبقى لفترة طويلة… الوضع الطبيعي مستقبلا لن يكون على ما هو عليه الآن، سيكون أفضل”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: لا أعتقد أن فيروس كورونا سيبقى لفترة طويلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.