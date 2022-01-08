مال وأعمال

شل تتفق على دعم تطوير الهيدروجين في سلطنة عمان

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وكالات _ كشف مسؤول عماني عن أنه تم الاتفاق مع شركة “شل” على دعم تطوير الهيدروجين في سلطنة عمان، مما يوفر مشروعات مستقبلية أخرى.

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ونقلت وكالة الأنباء العمانية ، اليوم، عن الدكتور صالح بن علي العنبوري، مدير عام المديرية العامة للاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن، قوله إن وزارة الطاقة والمعادن “تبذل جهودا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة المختلفة سواء في مجال الاستكشاف أو الإنتاج أو التطوير وإقامة مشروعات معتمدة على الغاز والخدمات المساندة للصناعة البترولية”.

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وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادة احتياطي النفط والغاز، إضافة إلى زيادة إنتاج الغاز بواقع 15 مليون متر مكعب يوميا مع بدء الإنتاج من حقل مبروك الشمالي في مربع 10.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع “شل”، بالتوازي مع تطوير مربع 10، على دراسة تطوير مشروعات صناعة الغاز في الشق السفلي يمكن من خلاله إنتاج وبيع منتجات منخفضة الكربون ودعم تطوير الهيدروجين في سلطنة عمان مما يوفر مشروعات مستقبلية أخرى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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