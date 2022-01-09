مصر وكازاخستان تبحثان التعاون في مجال تصنيع اللقاحات المضادة…

دوت الخليج – استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، السفير الكازاخستاني لدى مصر خيرات لاما شريف، اليوم السبت؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

أكد الوزير، خلال اللقاء، قوة العلاقات المصرية الكازاخستانية، وأهمية التعاون بين الجانبين في المجال الطبي، لتعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية، لتحقيق أقصى استفادة صحية لمواطني البلدين.

وبعد استماع الوزير إلى شرح مفصل من السفير، حول اللقاح الكازاخستاني “كازافاكس”، وجه بالبدء في الإجراءات الخاصة بتسجيل واعتماد اللقاح في مصر من خلال هيئة الدواء المصرية.

ولفت إلى أن اللقاح سيخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من مأمونيته وفعاليته قبل اعتماده.

وأكد الوزير أهمية التعاون بين البلدين في مجال التصنيع المشترك للقاحات فيروس كورونا، من خلال التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” بمصر، ومركز البحوث الطبية في كازاخستان.

كما نوه إلى اهتمام الدولة المصرية بنقل خبراتها في صناعة الدواء واللقاحات إلى دولة كازاخستان، لدعم المنظومة الصحية.

وناقش الوزير خلال اجتماعه مع السفير التسهيلات والإجراءات الخاصة التي تضمن مأمونية السفر والتنقل بين البلدين، مؤكدا الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا بين البلدين من خلال جواز السفر الإلكتروني.

ومن جانبه، أشار السفير الكازاخستاني لدى مصر خيرات لاما شريف إلى اعتزام دولة كازاخستان إمداد الدولة المصرية بـ5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا “كازافاكس”، فور اعتماده من قبل هيئة الدواء المصرية.

وأعرب عن تطلعه للتعاون المشترك بين البلدين ونقل الخبرات المصرية لدولة كازاخستان في مجال تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتصنيع الأدوية البيطرية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا.