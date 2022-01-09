إجمالي وفيات كورونا في بريطانيا يتجاوز عتبة 150 ألف حالة

روسيا اليوم – تجاوز إجمالي حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في بريطانيا مستوى 150 ألف حالة بعد رصد البلاد اليوم السبت أكثر من 300 حالة وفاة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية لتسجيها خلال الساعات الـ24 الماضية 313 وفاة جديدة جراء المرض مقارنة مع 229 في بيانات الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة إلى مستوى 150.057 متوفيا.

كما رصدت وزارة الصحة 146390 إصابة بالفيروس مقابل 176308 في بيانات أمس الجمعة، ليرتفع عدد الحالات إلى 14.334 مليون.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا على خلفية انتشار سلالة “أوميكرون” التي تعتبر أكثر قدرة على الانتقال مقارنة مع سابقاتها.