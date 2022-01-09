التموين: إنشاء صومعة بسعة 30 ألف طن بتكلفة لا تقل عن 100…

إسلام سالم _ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم انشاء صومعة بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر بسعة تخزينية تصل الى 30 ألف طن بتكلفة لا تقل عن 100 مليون جنيه، تم استلام الأرض، وجاري استصدار القرار الوزاري، ورفع الموقع وطرح المشروع على المكتب الاستشاري، وذلك في اطار خطة التوسع في انشاء الصوامع لزيادة كفاءة تخزين الأقماح وتقليل الهدر.

وأوضح العضو المنتدب لشركة مطاحن مصر العليا التابعة للوزارة المهندس محمد سعد، أن الشركة لديها 7 صوامع مركزية في منطقة الصعيد، اثنين في محافظة سوهاج بسعة تخزينية 60 ألف طن بالإضافة إلى صومعتين بمحافظة قنا الاولى بسعة تخزينية 70 ألف طن، وفي محافظة أسوان يوجد صومعتين الأولى بسعة 30 الف والثانية بسعة تخزينة 6 آلاف طن بالإضافة إلى صومعة أرمنت بسعة تخزينية تبلغ ألف طن.

تطوير مطحن سلندرات المحلج بقوص بتكلفة من 5 إلى 6 ملايين جنيه

وأضاف أنه في إطار التوسع في زراعة القمح في منطقة توشكى يتم تأجير صومعة الراجحي والتي تصل سعتها التخزينية الى 30 ألف طن، مشيرا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للبناكر تبلغ 70 ألف طن تتضمن بنكر في إسنا بسعة تخزينية 23 ألف طن ،وبنكر ادفو بسعة تخزينة 23.4 ألف طن ، وجاري تنفيذ بنكر في مدينة قوص بسعة تخزينة 23.4 الف طن سيعمل في موسم القمح المقبل، أما بالنسبة للشون فإن هناك 11 شونة على مستوى الصعيد بسعة تخزينية 60 ألف طن.

وأوضح أنه جاري التعاقد مع شركة بوهلر السويسرية لتطوير واعادة هيكلة مطحن رمسيس نجع حمادي لانتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% و82% بقدرة انتاجية تصل الى 200 طن يوم بتكلفة إجمالية تصل الى 50 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تستهدف في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المطاحن ورفع مستوى خدمات سلاسل إنتاج الخبز وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم تطوير مطحن سلندرات إسنا لتبلغ 120 طن يوم، بالإضافة إلى تطوير مطحن سلندرات المحلج بقوص بقدرة انتاجية 175 طن يوم بتكلفة تتراوح من 5 إلى 6 ملايين جنيه للمطحن.

ونوه أنه جاري حاليا اعادة تأهيل ورفع مطحن سلندرات ناصر نجع حمادي بقدرة 150 طن يوم وذلك وفق خطة(2016-2025) لتطوير 19 مطحنا في 4 محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان بطاقة إنتاجية كلية تصل الى 3800 طن طحن يوميا.