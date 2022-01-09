أكديما تخطط لتصدير عقار كورونا لعدة دول إفريقية بعد اكتفاء…

إسلام فضل _ قالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، إن شركتي المهن الطبية وإيبيكو التابعتين، حصلتا على موافقة هيئة الدواء المصرية للبدء في إنتاج عقار يستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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