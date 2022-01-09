مال وأعمال

المهن الطبية ترصد 750 مليون جنيه لتوسيع خطوط الإنتاج

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إسلام فضل _ قال الدكتور عوض جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية، إن شركته تستعد لإنتاج عقار جديد خلال الفترة المقبلة، بعد حصولها على موافقة هيئة الدواء المصرية على تصنيع عقار يستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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