المهن الطبية ترصد 750 مليون جنيه لتوسيع خطوط الإنتاج

إسلام فضل _ قال الدكتور عوض جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية، إن شركته تستعد لإنتاج عقار جديد خلال الفترة المقبلة، بعد حصولها على موافقة هيئة الدواء المصرية على تصنيع عقار يستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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