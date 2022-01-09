ملف.. إفريقيا قبلة شركات الأدوية المصرية

إسلام فضل _ تعد صناعة الدواء أحد أهم الصناعات التي تتمتع بفرص تصديرية، خاصة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد مطلع عام 2020، وتأتي المنتجات والصناعات الدوائية في مقدمة قائمة السلع التصديرية على مستوى العالم، وتعتمد عليها الكثير من الدول في تعزيز صادراتها وزيادة الحصيلة الإيرادية الدولارية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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