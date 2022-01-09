أشرف بكري: مصر قادرة على زيادة صادراتها للخارج 3 أضعاف…

إسلام سالم _ قال أشرف بكري، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر- مشرق، والرئيس المشارك للجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الأمريكية، إن ارتفاع حجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، أمر جيد للغاية، وذلك بفضل القرارات الاقتصادية القوية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مثل تعويم العملة الوطنية، وبرنامج رد الأعباء ودعم المصدرين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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