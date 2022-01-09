مال وأعمال

أشرف بكري: مصر قادرة على زيادة صادراتها للخارج 3 أضعاف…

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إسلام سالم _ قال أشرف بكري، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر- مشرق، والرئيس المشارك للجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الأمريكية، إن ارتفاع حجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، أمر جيد للغاية، وذلك بفضل القرارات الاقتصادية القوية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مثل تعويم العملة الوطنية، وبرنامج رد الأعباء ودعم المصدرين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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