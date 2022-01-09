فتح الله فوزي: تصدير العقار يؤهل مصر لتحقيق 10% من مستهدف…

باره عريان _ أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والبناء في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة تسعى للوصول بالصادرات السنوية لمستوى 100 مليار دولار لتعظيم موارد النقد الأجنبي وإصلاح خلل الميزان التجارى، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمميزات نسبية تؤهلها إلى تحقيق 10% على الأقل من هذا المستهدف من خلال تصدير العقار، وذلك في حال تم التخلص من المعوقات التي تقف أمام هذا الملف. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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